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Zonguldak ruhsatsız maden ocağında ölen afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış

Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmışZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gencin üzerinden kimlik çıkmadığı ve adının 'Abbas' olduğunu söylediği öğrenildi.

10.12.2019 14:00 | Son Güncelleme: 10.12.2019 14:03
Ruhsatsız maden ocağında ölen Afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış
ZONGULDAK'ın ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren Afgan gencin üzerinden kimlik çıkmadığı ve adının 'Abbas' olduğunu söylediği öğrenildi. Cenazeyi teslim alacak yakını çıkmayan gencin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan girdiği belirlendi.
Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu genç, dün akşam, meyilli bölgede düştü. Ocak sahibi K.B.'nin vermesiyle bölgeye polis, sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri, 2,5 saat süren çalışmanın ardından gencin cesedine ulaştı. İşçinin cansız bedeni, Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Afgan gencin, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giriş yaptığı tespit edildi. Kaydı olmadığı için bilgilerine ulaşılamayan ve üzerinden kimlik çıkmayan Afganistan uyruklunun, adını 'Abbas' olarak söylediği öğrenildi. Yapılan otopsinin ardından cenazesi teslim alınmayan Afgan gençle ilgili işlemler için Afganistan Büyükelçiliği ile irtibata geçileceği belirtildi.
Öte yandan gözaltına alınan ocak sahibi K.B.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.
Zonguldak ruhsatsız maden ocağında ölen afgan genç, ülkeye kaçak giriş yapmış

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: DHA


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