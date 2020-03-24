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ZONGULDAK Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyor

Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyorZONGULDAK'ta maske fabrikasında iş geliştirme mühendisi Cansın Piyan, 250 çalışanlarıyla Sağlık Bakanlığı'nın en önemli maske tedarikçisi durumunda olduklarını söyledi.

24.03.2020 09:04 | Son Güncelleme: 24.03.2020 09:08
Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyor
ZONGULDAK'ta maske fabrikasında iş geliştirme mühendisi Cansın Piyan, 250 çalışanlarıyla Sağlık Bakanlığı'nın en önemli maske tedarikçisi durumunda olduklarını söyledi. 3 vardiya olarak sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılamak üzere çalıştıklarını ifade eden Piyan, "Bu salgından önce belli hatlarla iki vardiya olarak çalışıyorduk. Artan talep üzerine tüm hatlarla birlikte 3 vardiya çalışarak günde 150 bin maske üretmeye başladık" dedi. Zonguldak 'ta yılda 24 milyon maske üreterek Avrupa 'nın en büyük üretim kapasiteli maske üretim tesislerinden olan M.F.A. İş Güvenliği Medikal Tekstil, çalışan sayısını iki katına çıkartarak 250 personelle Sağlık Bakanlığı'nın en önemli maske tedarikçisi durumuna geldi. Koronavirüs salgınıyla birlikte üretim kapasitesini arttıran ve günde 150 bin maske üreten firma, 3 vardiya olarak çalışmasını sürdürüyor.
Fabrikanın genel müdürü Fatih Furtun ve genel koordinatör Murat Uzun, bakanlığın talebini karşılamak için gece gündüz çalışıyor. Zonguldak Valiliği ile birlikte imzaladıkları protokolle halk eğitim merkezinde maske üretimi için hammadde bağışı da yapan firma adına konuşan iş geliştirme mühendisi Cansın Piyan, zor süreçte firma olarak ellerini taşın altına koyduklarını söyledi.
Ticareti düşünmeden Türkiye'nin taleplerine öncelik verdiklerini ifade eden Piyan, "Her birimizin bu zor süreçte elini taşı altına koyması gerekiyor. Covid 19 hastalığı ortaya çıkışının ardından ticareti bir kenara bırakarak önceliği halk sağlığına yani Sağlık Bakanlığı'na ayırmış durumdayız. 250 çalışanımızla Sağlık Bakanlığı'nın en büyük tedarikçisiyiz. Bu süreci ülkemiz olarak en kısa sürede en az zararla atlatmayı ümit ediyoruz." dedi.
'3 VARDİYA GÜNDE 150 BİN MASKE ÜRETİYORUZ"
Salgın öncesi belirli hatlarda üretimler yaptıklarını, ancak maske ihtiyacının artmasıyla tam kapasiteye çıktıklarını açıklayan Piyan, şöyle dedi:
"Üretim olarak bizler sipariş üzerine çalışıyorduk bugüne kadar. Belli hatlarla çalışıyorduk. Siparişe göre aktif ediyorduk. Bu salgından önce yani belli hatlarla iki vardiya olarak çalışıyorduk. Artan talep üzerine tüm hatlarla birlikte 3 vardiya çalışarak günde 150 bin maske üretmeye başladık. Çok ürün ve bilgi kirliliği var ve fahiş fiyatlarla satılıyor bu ürünler. Artan hammadde giderlerine karşı biz aynı fiyattan tedarik sağlamaya devam ettik. Bu doğrultuda çalışmaya devam ediyoruz. Ürettiğimiz maskenin büyük kısmı Sağlık Bakanlığı'na gidiyor." ZONGULDAK Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyor

Kaynak: DHA

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ZONGULDAK Sağlık çalışanlarının maske ihtiyacını karşılıyor
Etiketler : Zonguldak, Avrupa, Güncel

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