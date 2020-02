Zonguldak sağlık-sen genel başkanı durmuş'tan bürokratik istikrar isteği

Sağlık-Sen Genel Başkanı Durmuş'tan bürokratik istikrar isteği

SAĞLIK ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen) Genel Başkanı Semih Durmuş, başkanlık sisteminde yaşanan istikrarın bürokratik atamalarda da sağlanması gerektiğini söyleyerek, "Belli bilgi ve birikimi olan insanların belli yerlere gelmesi gerekli. Her lisans mezunu olan her yere atanamamalı. Her hekim olan her yere atanamamalı. Mutlaka atanacak olduğu görevin sorumluluğuna da bilgi, birikime, donanıma sahip olmalı" dedi.

Sağlık-Sen Genel Başkanı Semih Durmuş, sendikanın Ereğli ve Alaplı ilçe şubelerinin düzenlediği programa katıldı. Ereğli ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Durmuş, hastanelerdeki döner sermaye sisteminin bir an önce değiştirilmesi gerektiğini söyledi. Bunun sağlık çalışanlarının en temel sorunlarından biri olduğunu ifade eden Durmuş, "Sendika olarak seçildiğimiz günden itibaren ilk oluşturduğumuz komisyon 'döner sermaye komisyonu' oldu. Öncelikli olarak ortaya koyduğumuz genel kriterlerimiz var. Bunların ilk başında gelen hekim ve hekim dışı personelin havuzlarının ayrılması gerektiğidir. Eğer bugünkü döner sermaye mantığı içerisinde hekim, hekim dışı personelin yani performans üreten hekim ile performans üretmeyen hekim dışı personelin ücretlerinin aynı havuzdan verirseniz burada adaleti sağlayabilmeniz mümkün değildir. İkinci olarak dağıtılacak olan döner sermayenin hastanenin gelirlerine göre düzenlenmemesi gerekir. Eğer hastanenin gelirlerine bağlı ve bağımlı hale getirirseniz, hastaneler arasında adaleti sağlayamaz olursunuz" dedi.

HER LİSANS MEZUNU HER YERE ATANMAMALI

Başkanlık sisteminin gelmesiyle siyasi sistemde istikrarın sağlandığını belirten Durmuş, ancak bürokratik sistemde ise istikrarın sağlanamadığını öne sürdü. Durmuş, şöyle konuştu:

"Bizler sendika olarak toplumda barış ve huzurun sağlanmasını, toplumda ekonomik ve siyasi istikrarın sağlanmasını aynı zamanda toplumda bürokratik istikrarın sağlanmasını istiyoruz. Eğer siz toplumda siyasi istikrarı sağlar, bürokratik istikrarı sağlayamazsanız o toplumda başarıyı da yakalayamazsınız. Eğer siz bir bürokratı göreve atar, 6 ay sonra görevden alırsanız, o ilde, o kurumda, o bakanlıkta kalıcı birtakım hizmetlerin yapılabilmesinin önünü kesmiş olursunuz. Bugün bizler başkanlık sisteminin Türkiye'ye istikrar getireceğini sendika olarak hararetle savunduk. Görüyoruz ki başkanlık sistemi Türkiye'ye istikrar getirdi. Siyasi istikrarı getirdi ama Türkiye'nin bana göre ve bize göre en çok ihtiyacı olan mesele, bürokratik istikrarın da Türkiye'de sağlanmış olmasıdır. Kişiler göreve geldiğinde, elbette ki gelirken belli kriterler olmalı. Belli bilgi ve birikimi olan insanların belli yerlere gelmesi gerekli. Her lisans mezunu olan her yere atanamamalı. Her hekim olan her yere atanamamalı. Mutlaka atanacak olduğu görevin sorumluluğuna da bilgi, birikime, donanıma sahip olmalı. Ama atandıktan sonra da kişi yolsuzluğu, hırsızlığı, arsızlığı yoksa görevinden alınmamalı uzun süre görevine devam edebilmesi gerektiğine inanıyor, bunu her zaman yapmış olduğumuz görüşmelerde ifade ediyoruz."

Kaynak: DHA