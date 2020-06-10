ZONGULDAK SANSAR YAVRULARINA SAHİP ÇIKTILAR

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan iki sansar yavrusu, tedavi altına alındı.

10.06.2020 08:47 | Son Güncelleme: 10.06.2020 09:23
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı Karakavuz köyünde vatandaşlar tarafından bitkin bulunan iki sansar yavrusu, tedavi altına alındı.
İlçeye bağlı Karakavuz köyünde yaşayan Sevim ve Mesut Çolpan çifti, ormanlık alanda anneleri ölen iki sansar yavrusu buldu. Genellikle tavukları yedikleri gerekçesi ile öldürülen sansarları alarak evlerine götüren Çolpan çifti, iki yavruyu biberon ile besledi. Daha sonra ise tedavilerinin yapılması amacıyla veteriner kliğine getirdi. Veteriner hekimler Hüseyin Demircan ve Semih İlik, bitkin düşen iki sansarı tedaviye aldı.
Veteriner hekim Semih İlik, anneleri öldüğü için iki yavrunun uzun süre aç kaldığını belirterek, "Sansarlarımız duyarlı vatandaşlarımız Sevim ve Mesut Çolpan tarafından annelerinin olmadığının tespit edilmesinin ardından bakıma alındı. Kontrolleri yapılmak üzere kliniğimize getirdiler. Şu an durumları iyi. Yiyip içip oynuyorlar. Birçok insan tavukları yediği için onları öldürüyor. Bu durum vatandaşlarımız için bir ders olmalı. Doğadaki canlılarımızı lütfen katletmeyelim. Onların da yaşamaya hakkı var." dedi.
Hüseyin Demircan ise yavru sansarların tedavilerinin tamamlanmasının ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından doğaya bırakılacağını ifade etti. ZONGULDAK SANSAR YAVRULARINA SAHİP ÇIKTILAR

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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