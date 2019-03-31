Zonguldak Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Zonguldak Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi CHP'den yana olmuştu. Peki, Zonguldak seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Zonguldak'ta kim önde? Zonguldak seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

ZONGULDAK 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Zonguldak Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Ömer Selim Alan, CHP adına Şenol Şanal, SP adına Mehmet Yaman, MHP'den Hamdi Ayan yarışacak. Toplam 8 aday, Zonguldak Belediye Başkanlığı yarışında. Seçim yasaklarının kalkması ve sayım sonuçlarının sisteme girilmesi ile birlikte Zonguldak yerel seçim sonuçlarını aşağıdaki bağlantıdan anlık ve güncel olarak takip edebilirsiniz.

ZONGULDAK YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ZONGULDAK 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Zonguldak'ta seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Zonguldak Belediye Başkanlığı'nı kazanan CHP'den Muharrem Akdemir % 39,92 oy oranı ile olmuştu. AK Parti'den Ali Bektaş ise % 38,76 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. MHP'den Gürkan Gülay% 17,75 oy oranı ile 3. sırada, SP adayı Sadık Kar % 1,83 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

ZONGULDAK İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Zonguldak belediyesine bağlı tüm ilçelerin 31 Mart yerel seçimlerdeki sondakika, güncel durumlarını öğrenmek istiyorsanız Zonguldak Seçim Sonuçları sayfamızı ziyaret edin.