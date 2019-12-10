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Zonguldak şehit emniyet müdürü vefa karakurdu, unutulmadı

Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, unutulmadıİstanbul Dolmabahçe'deki bombalı terör saldırısında şehit olan emniyet müdürü Vefa Karakurdu (43) için Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.

10.12.2019 18:23 | Son Güncelleme: 10.12.2019 18:24
Şehit Emniyet Müdürü Vefa Karakurdu, unutulmadı
İstanbul Dolmabahçe'deki bombalı terör saldırısında şehit olan emniyet müdürü Vefa Karakurdu (43) için 'ın Ereğli ilçesindeki mezarı başında Kuran-ı Kerim okundu, dua edildi.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Kuyu ve polis memurları, 10 Aralık 2016 tarihinde Beşiktaş Vodafone Park Stadı yakınında PKK'lı teröristlerce düzenlenen bombalı saldırıda şehit olan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şubesi Müdürü Şehit Vefa Karakurdu'nun mezarını ziyaret etti. Polis memurları, mezar başında Kuran-ı Kerim okuttu, dua etti. Mezara karanfil bırakan polis memurları, duygu dolu anlar yaşadı.
Zonguldak şehit emniyet müdürü vefa karakurdu, unutulmadı

Kuran-ı Kerim, Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA


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