ZONGULDAK SICAK HAVALARDA SU TÜKETİMİNE DİKKAT

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Doç. Dr. Mehmet Yaman, sıcak havalarda damarların genişlemesinden dolayı normalden hızlı çalışan kalbin daha çok yorulduğunu, bundan dolayı da hayati organlara kan akışının düştüğünü söyledi. Özellikle kalp hastalığı gibi rahatsızlıkları bulunan kişilerin gölge alanları tercih etmesi gerektiğini belirten Dr. Yaman, su tüketimine de dikkat edilmesi gerektiğini ifade etti.Ereğli ilçesindeki özel hastanede Kardiyoloji uzmanı olarak görev yapan Doç. Dr. Mehmet Yaman, sıcak havanın insan vücudunda bir takım değişiklikler yaptığını söyledi. Yaz mevsiminde, vücudun yüzeysel damarlarında yani vücudun cilde yakın olan damarlarında vücut ısısını korumak için genişleme olduğunu ifade eden Doç. Dr. Yaman, vücudun diğer hayati organlara gitmesi gereken kan bu damarlara gelmesi sonucunda da hayati organların beslenmesinin azaldığını belirtti. Bunun sonucunda çeşitli sağlık sorunlarının ortaya çıkabilecğeini anlatan için Doç. Dr. Yaman, 'Hayati organların beslenmesinin yeterliliğini sağlamak için kan daha fazla çalışma ihtiyacı hisseder. Bu da kalp hızının artmasıyla sonuçlanır. Bu da halk dilinde sıcak çarpması tabiriyle anlatılır. Halbuki buradaki sıcak çarpması tabiri hayati organlara giden yeterli kanı sağlamak için kalbin normalden daha fazla efor sarf etmesi, daha fazla çalışması anlamına gelir. Bu tür durumlar özellikle kalp hastası olan hastalarda daha ciddi sorunlara sebep olmaktadır. dedi.SU TÜKETİMİNE DİKKATDoç. Dr. Yaman, kalp hastalığı gibi çeşitli rahatsızlıkları bulunan kişilerin sıcak havalarda gölge alanları tercih etmesi gerektiğini ifade ederek, şöyle dediÖzellikle kalp hastalarının yazın hava sıcaklığında yaşam tarzı değişikliklerini hava durumuna göre ayarlamaları gerekmektedir. Sindirim sistemine giden kanı azaltmak oradaki performansı kalbin üzerine olan yükü azaltmak için sindirimi kolaylaştırıcı yemekler yemek lazım. Bunlar işte meyve, sebze ağırlıklı, gerekli zeytinyağı ağırlıklı besinler sindirimi kolay olduğundan dolayı bağırsaklara ek bir kan yükü getirmemekte. Hem de diyetsel anlamda buna dikkat etmek lazım. Su tüketimini çok arttırmak lazım. Örneğin 72 kilo olan birisi günde 2.14 litre su içmesi gerekiyor. Vücut sıcaklığını arttıracak besinlerden kaçınmak lazım. Günün en çok sıcak olduğu saatlerde genelde dışarıya çıkmamak lazım. Yazın spor aktivitelerine mutlaka önem vermek lazım. Fakat spor aktivitelerini günün serin saatlerinde, serin vakitlerinde yapmak lazım.Doç. Dr. Mehmet Yaman, sıcak hava nedeniyle kent merkezinde bir anda yere yığılan Murat Kandemir'e(73) müdahalede bulundu. Anjiyosu yapılan Murat Kandemir, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.