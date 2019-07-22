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ZONGULDAK SIKIŞAN BİLEZİK VE YÜZÜĞE AFAD MÜDAHALESİ

ZONGULDAK'ta kolu kırılan bir kişinin bileğinin ve parmağının şişmesi sonucunda sıkışan yüzüğü ile bileziğini, AFAD keserek çıkardı.

22.07.2019 18:01
ZONGULDAK'ta kolu kırılan bir kişinin bileğinin ve parmağının şişmesi sonucunda sıkışan yüzüğü ile bileziğini, AFAD keserek çıkardı.
Kent merkezinde kolu kırılan bir kadın Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Hemşireler, kolunun kırılmasıyla bileği ve parmağı şişen kadına ilk müdahaleyi yapmak için bileziğini ve yüzüğünü çıkartmak istedi ancak başarılı olamadı. Haber verilmesiyle hastaneye AFAD ekipleri yönlendirildi. AFAD, kadının bilezik ve yüzüğünü demir testere ile keserek çıkardı. ZONGULDAK SIKIŞAN BİLEZİK VE YÜZÜĞE AFAD MÜDAHALESİ
Kaynak: DHA
Devlet Hastanesi, Zonguldak, AFAD, Güncel

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