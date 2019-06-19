19.06.2019 18:18
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ZONGULDAK Sürücüsü fenalaşan otomobilin takla atması güvenlik kamerasında

Sürücüsü fenalaşan otomobilin takla atması güvenlik kamerasındaZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Dursun Demiray(67), aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı.

Sürücüsü fenalaşan otomobilin takla atması güvenlik kamerasında
ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Dursun Demiray(67), aracıyla seyir halindeyken rahatsızlandı. Kontrolden çıkan otomobilin, takla atarak park halindeki aracın üzerine devrilmesi güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, saat 1500 sıralarında Profesör Muammer Aksoy Caddesi üzerinde meydana geldi. Dursun Demiray yönetimindeki 67 AAH 356 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırımdaki elektrik direğine çarptıktan sonra park halindeki aracın üzerine devrildi. Çevredeki vatandaşların yardımına koştuğu sürücü Dursun Demiray'a sağlık ekipleri müdahalede bulundu. Yaralanan Dursun Demiray, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık durumu iyi olan Dursun Demiray'ın polise, seyir halindeyken fenalaşması sonucu kaza yaptığını söylediği öğrenildi.
KAZA ANI KAMERASINA YANSIDI
Yaşana kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Dursun Demiray'ın kullandığı otomobilin kaldırıma çıktıktan sonra elektrik direğine çarptığı ve daha sonra da park halindeki araçların üzerine devrildiği görülüyor.ZONGULDAK Sürücüsü fenalaşan otomobilin takla atması güvenlik kamerasında
Kaynak: DHA
kaza, er, Güncel

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