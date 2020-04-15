Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza

ZONGULDAK kent genelinde, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesildi.

15.04.2020 10:10 | Son Güncelleme: 15.04.2020 10:11
Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza

ZONGULDAK kent genelinde, 1,5 metre sosyal mesafe kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın kararıyla il sınırları, valilik kararıyla da ilçe sınırlarında araç giriş ve çıkışlarında sınırlamalar getirilen Zonguldak 'ta, denetimler aralıksız sürüyor. Zonguldak Valiliği de ölüm ve vaka sayılarının fazla olduğu kentte aldığı ek tedbirlerle çalışmalar yapıyor. Polis ve jandarma ekipleri, mahalle, köy, belde ve ilçelerde büyük bir özveriyle çalışarak halkı alınan tedbirlere uymaya davet ediyor. Kent merkezinde polis araçlarıyla anonslar yapılarak halkın sosyal mesafe kurallarına uyması ve acil işleri olmadıkça evden çıkmamaları konusunda uyarılıyor.

23 KİŞİYE 51 BİN 228 LİRA PARA CEZASI KESİLDİ

İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı'nın birbirine 1,5 metreden yakın yürüyenlere yönelik sosyal mesafeye uymadıkları gerekçesiyle 3 bin 180'er lira para cezası kesileceğini açıklamasının ardından denetimler yoğunlaştı. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde 1,5 metre kuralına uymayan 23 kişiye toplam 51 bin 228 lira para cezası kesti.

42 KİŞİYE TOPLAM 111 BİN 318 LİRA CEZA

Polis denetim sınırlarında, sosyal mesafe kuralına uymayanlarla birlikte, maske takmayan, 20 yaş altı ile 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağına uymayanlarla birlikte 42 kişiye ise toplam 111 bin 318 lira para cezası kesildi. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Emniyet Müdürü Turanlı, yasağa rağmen açılan çayevi sahibiyle birlikte 6 kişiye 19 bin 80 lira para cezası kesildiğini belirterek, "Cebinize mi yanalım, ihtimalen bulaş olduğunuza mı? Bugünlerde 7/24'ü geçtik 8/24 çalışıyoruz. Yapmayın bu işleri. O çay size de bize de çok pahalı gelir güzel insan" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Jandarma, Polis, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Hadise’yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi Haberler
Hadise'yle aşk yaşayan Kaan Yıldırım, anne ve babasını sildi
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan’da tüm dünya görecek Haberler
Ekibiyle laboratuvara kapanan Türk profesörden yeni açıklama: 23 Nisan'da tüm dünya görecek
Hatay’da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Haberler
Hatay'da 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor Haberler
Bu ilçede korona vakası yok! Alınan tedbirler sık sık denetleniyor
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor Haberler
20 yıldır ekilmeyen tarlalar ekilmeye başlandı! 5 milyon lira gelir bekleniyor
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı Haberler
Ünlü gazeteci cinayetten gözaltına alındı
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk Haberler
Ehliyetsiz trafiğe çıkan 20 yaş altı genç: Ceza yiyeceğimizi biliyorduk
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'ta 1,5 metre yasağına uymayan 23 kişiye 51 bin lira ceza - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:58: Mersin'de şehit babasından sağlık çalışanlarına yüz koruyucu siperlik desteği - Haber 11:58: Sezonu erken kapatan Akçakocalı balıkçılar teknelerini bakıma aldı - Haber 11:57: Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden "Dünya Sanat Günü"ne özel sanal sergi - Haber 11:57: CEZAEVLERİNDE TAHLİYELER DEVAM EDİYOR - Haber 11:56: Kanun yürürlüğe girdi; İzmir'de cezaevlerinden tahliyeler başladı - Haber 11:42: Virüs sessizliği ile açığa çıkan vaşaklar, peş peşe yürürken görüntülendi - Haber 10:35: Davutoğlu yıllar sonra açıkladı: Bütün teşkilatlar 'İzin verin sizinle istifamızı verelim' dediler - Haberler 09:48: Hadise ile aşk yaşayan Kaan Yıldırım, Instagram'dan anne ve babasını sildi - Magazin