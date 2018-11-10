Zonguldak'ta 10 Kasım Koreografisi Sosyal Medyada İlgi Gördü

Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde lise öğrencilerinin 10 Kasım
için hazırladıkları koreografi, sosyal medyada büyük beğeni topladı.
Devrek Anadolu Lisesi
öğretmen ve öğrencileri, Türkiye Cumhuriyeti
'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk
'ün ebediyete intikalinin 80. yılı dolayısıyla koreografi hazırladı.
Okul bahçesinde drone ile görüntülenen koreografide öğrenciler, Atatürk'ün doğduğu ve hayatını kaybettiği yıl ve saati ile "izindeyiz" yazısını oluşturdu.
Devrek Belediyesi'nin katkılarıyla hazırlanan video, sosyal medyada da büyük ilgi gördü.
Devrek,10 Kasım,Zonguldak
10 Kasım 2018 Cumartesi 19:03