21.06.2019 15:48
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Zonguldak'ta 12 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak

ZONGULDAK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.


ZONGULDAK merkezli 6 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda örgütün kriptolu mesajlaşma sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlere katıldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Bylock kullanan ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları iddia edilen şüphelilere yönelik Zonguldak merkezli İstanbul , Konya , Karaman , Ankara ve Manisa illerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen polis, öğretmen, doktor ve akademisyenler ile memur ve özel sektör çalışanlarının bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

- Zonguldak
Kaynak: DHA
Zonguldak , Güncel

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