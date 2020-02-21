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Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDIZonguldak merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 13 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

21.02.2020 21:00 | Son Güncelleme: 21.02.2020 21:00Zonguldak'ta, 13 FETÖ şüphelisi adliyede (2)

3 KİŞİ TUTUKLANDI

merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında adliyeye sevk edilen 3'ü kadın 13 şüpheli, savcılıktaki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerden 'bylock' kullanıcısı ve örgüte ait eğitim kurumunda çalışan F.E.Ö. adlı kadın, doktorlardan sorumlu mahrem imam ve aynı zamanda meslekten ihraç edilmiş öğretmen F.Y. ile il özel idaresinde memur olarak çalışan ve askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu tespit edilen M.M. tutuklandı. 10 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Zonguldak, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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