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Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen ve 2 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

01.02.2020 19:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:35Zonguldak'ta 2 işçinin hayatını kaybettiği ocağın sahibi tutuklandı
'ın ilçesinde, ruhsatsız işletilen ve 2 işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ın Kilimli ilçesi Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybettiği göçükle ilgili ocağı işlettiği iddia edilen ve olay günü gözaltına alınan O.A., emniyetteki işlemleri tamamlanmasının ardından ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Hakim karşına çıkan O.A., çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Zonguldak, Kilimli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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