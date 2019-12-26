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Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü kaçak ocakla ilgili 4 gözaltı

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak maden ocağında 2 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

26.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 26.12.2019 11:46 Zonguldak'ta 2 işçinin öldüğü kaçak ocakla ilgili 4 gözaltı

ZONGULDAK'ın ilçesine bağlı beldesindeki kaçak maden ocağında 2 işçinin ölümü, 1 işçinin yaralanmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında 4 kişi gözaltına alındı.

Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, dün saat 11.00 sıralarında meydana gelen metan gazı yanması sonucu karbonmonoksitten zehirlenen işçiler Uğur Korkmaz(33) ve Erdem Korkmaz(25) hayatlarını kaybetti, Bahri Yeniay ise yaralandı. Jandarma ekipleri, bir ay önce kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı tespit edilen ocağı mühürledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ocak sahipleri olduğu belirlenen Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile maden ocağının bulunduğu alanın sahibi İshak K. gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.



Kilimli, Gelik, Güncel

Kaynak: DHA

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