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Zonguldak'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen Hasan Bardakçı (37) ve İrfan Keskin'in (45), sağlık personelinin alkışlarıyla uğurlandı.

14.04.2020 14:11 | Son Güncelleme: 14.04.2020 14:11
Zonguldak'ta 2 koronavirüs hastası, alkışlarla taburcu oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, koronavirüs tedavisi gördükleri hastaneden taburcu edilen Hasan Bardakçı (37) ve İrfan Keskin 'in (45), sağlık personelinin alkışlarıyla uğurlandı.

Yüksek ateş ve öksürük şikayetiyle özel hastaneye kaldırılan Hasan Bardakçı ve İrfan Keskin'in yapılan Covid-19 testleri pozitif çıktı. Hastanede 10 gündür tedavi gören Bardakçı ve 9 gündür tedavi altında olan Keskin, yapılan son testleri negatif çıkınca taburcu edildi. Bardakçı ve Keskin, sağlık personelinin alkışlarıyla hastaneden uğurlandı. Hasan Bardakçı ve İrfan Keskin, evde 14 gün karantinada kalacak. İrfan Keskin, hastalığı hafif geçirdiğini söyleyerek, tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık personeline teşekkür etti.


Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Keskin, Güncel
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