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Zonguldak'ta 2 madencinin öldüğü göçüğe ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.

01.02.2020 17:30 | Son Güncelleme: 01.02.2020 17:30Zonguldak'ta 2 madencinin öldüğü göçüğe ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı
'ın ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükle ilgili gözaltına alınan zanlı cezaevine gönderildi.
Bölüm Mahallesi'ndeki maden ocağında önceki gün meydana gelen ve işçiler Sebahattin Kalaycıoğlu ile Murat Ovaz'ın hayatını kaybettiği göçükle ilgili ocağı işlettiği iddiasıyla gözaltına alınan O.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte, Sebahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kalmıştı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekiplerinin çalışmaları sonucu Kalaycıoğlu'nun cenazesi 20 saat, Ovaz'ın cenazesi ise 24 saat sonra çıkarılmıştı.
Göçüğün ardından maden ocağının işletmecisi olduğu iddia edilen O.A, gözaltına alınmıştı.

Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: AA

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