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Zonguldak'ta 20 köyü birbirine bağlayan yol çöktü

Zonguldak-Alaplı karayolu, aşırı yağış sonucu meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapandı.

14.02.2020 11:21 | Son Güncelleme: 14.02.2020 11:22Zonguldak'ta 20 köyü birbirine bağlayan yol çöktü
Zonguldak- karayolu, aşırı yağış sonucu meydana gelen çökme nedeniyle trafiğe kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Alaplı- yolunda aşırı yağış sonrası çökme meydana geldi. Yazıllı köyü çıkışında meydana gelen heyelan nedeniyle yol kapatılırken, sürücüler bir an önce yolun açılmasını istedi. Alaplı-Ormanlı istikametinde çalışan minibüs sürücüleri, işlerinin aksadığını, geçici de olsa heyelanda çöken bölgenin doldurularak ulaşımın sağlanması talebinde bulundular. 20 köyü birbirine bağlayan karayolunun yaklaşık 50 metrelik bölümünün 20 metre kadar çökmesi nedeniyle karayolları ekipleri önlem alarak, uyarıcı levha astı. - ZONGULDAK

Zonguldak, Ormanlı, Alaplı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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