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Zonguldak'ta 27,5 ton kaçak mangal kömürü ele geçirildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 27,5 ton kaçak mangal kömürüne el konuldu.

12.04.2020 15:32 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:07
Zonguldak'ta 27,5 ton kaçak mangal kömürü ele geçirildi
Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde 27,5 ton kaçak mangal kömürüne el konuldu.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekibi, ilçeye bağlı Fatih Sitesi Kavşağı'nda kurulan kontrol noktasında Mümin G. (27) yönetimindeki tırı durdurdu.
Tırın kasasında yapılan aramada, sevk irsaliyesi ve kantar fişi olmayan 27,5 ton mangal kömürü olduğu belirlendi. El konulan kömürün İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Mümin G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Fatih, Polis, Kozlu, Güncel
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