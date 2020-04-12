Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Zonguldak'ta 27,5 ton kaçak mangal kömürü ele geçirildi

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde 27,5 ton kaçak mangal kömürüne el konuldu.

12.04.2020 16:36 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:39
Zonguldak 'ın Kozlu ilçesinde 27,5 ton kaçak mangal kömürüne el konuldu.
Kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalarını sürdüren polis ekibi, ilçeye bağlı Fatih Sitesi Kavşağı'nda kurulan kontrol noktasında Mümin G. (27) yönetimindeki tırı durdurdu.
Tırın kasasında yapılan aramada, sevk irsaliyesi ve kantar fişi olmayan 27,5 ton mangal kömürü olduğu belirlendi. El konulan kömürün İl Özel İdaresi ekiplerine teslim edileceği öğrenildi.
Gözaltına alınan tır sürücüsü Mümin G'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Zonguldak’ta 27,5 ton kaçak mangal kömürü ele geçirildi

Kaynak: AA

Etiketler: Zonguldak, Fatih, Polis, Kozlu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu Haberler
Hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara söylediği sözler, gündem oldu
Neymar’ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor Haberler
Neymar'ın annesi, oğlunun 22 yaşındaki arkadaşı ile ilişki yaşıyor
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur Haberler
Dr. Ahmet Faruk Yağcı: Korona bayramda gündemimizden çıkmış olur
Tüm Türkiye’ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
Soylu’nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan’ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
’Ekmek kavgası’ diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı Haberler
"Ekmek kavgası" diye paylaşılan olayın asıl nedeni ortaya çıktı
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu Haberler
Dünyaca ünlü Türk doktor Unutmaz: Koronavirüsü durduran ilaçlar bulundu
Haberler ›› Güncel ››Zonguldak'ta 27,5 ton kaçak mangal kömürü ele geçirildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:45: Kuvözde bıraktıkları ikizlerine 68 gün sonra kavuştular - Haber 17:44: Yemen hükümetinden Husilerin ateşkesi kabulü için uluslararası topluma destek çağrısı - Haber 17:42: Koronavirüsü yenen çift, alkışlarla uğurlandı - Haber 17:42: İzmir'de sokak hayvanları unutulmadı - Haber 17:41: flaş - Haber 17:03: Son Dakika: ABD'de son 24 saatte 1831 can kaybı yaşandı, ölümler 20 bini aştı - Haber 14:06: Selin hemşirenin yasak sonrası marketlere koşanlara verdiği tepki sosyal medyada gündem oldu - Haber