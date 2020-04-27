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Zonguldak'ta 3 ev karantinaya alındı

Zonguldak'ta 3 ev karantinaya alındıZONGULDAK'ta, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 3 ev karantinaya alındı.

27.04.2020 12:27 | Son Güncelleme: 27.04.2020 12:34
Zonguldak'ta 3 ev karantinaya alındı
ZONGULDAK'ta, Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde 3 ev karantinaya alındı. Polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya geçişlerine kapattı.
Karaelmas Mahallesi Alsancak Caddesi'nde bulunan 3 evde yaşayanlarda koronavirüs görüldü. İl Hıfzıssıhha Kurulu, 3 evde yaşayan kişilerin karantina altına alınmasına karar verdi. Kişilerin komşularıyla temasta bulunduğu tespit edilince caddenin giriş ve çıkışları, araç ile yaya geçişlerine kapatıldı. Polis, caddenin giriş ve çıkışlarını bariyerlerle kapattı. Sadece seyahat izin belgesi olan kişilerin geçişlerine izin verildi.
Gültekin Çiçek, mahallede ki 3 evde yaşayan 14 kişi de pozitif vaka görülmesi üzerine sokağın karantina altına alındığını belirterek, "Mahallemizin gerekli ihtiyaçlarını belediye başkanlığımız, emniyet müdürlüğümüz ve valiliğimiz karşılıyor. Gereken her türlü desteği veriyorlar. Dün akşamdan itibariyle karar alındı. 14 hastamız var burada virüse yakalanmış. Bunlarla ilgili gereken işlemler yapılıyor." dedi.
VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI
Zonguldak Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada yaptı. 3 evin 14 gün süreyle karantina altına alındığı ifade edilen açıklamada, "Caddenin bir bölümü giriş ve çıkışlara kapatılmıştır." denildi. Zonguldak’ta 3 ev karantinaya alındı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel, Haber
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