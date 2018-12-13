Zonguldak'ta 32 Köy Yolu Kapandı

Zonguldak Valiliği
tarafından yapılan yazılı açıklamada yağan kar yağışı nedeniyle 32 köy yolunun kapalı olduğu, İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince karla mücadele edilerek, yol açma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.
Yapılan yazılı açıklamada; "Zonguldak- Devrek
, Zonguldak-Ereğli Karayollarımız sabahın erken saatleri itibariyle tüm araçlara açıktır.
İlimiz Merkez
İlçe'de 6, Ereğli'de 14, Kozlu
'da 11, Çaycuma
'da 1 olmak üzere 32 köy yolumuz kapalı durumdadır.
Kapalı köy yollarımızın açılması yönündeki çalışma İl Özel İdare Müdürlüğü ekiplerince aralıksız sürdürülmektedir. Öğlen saatlerinde kapalı köy yollarının tamamen açılacağı değerlendirilmektedir" denildi. - ZONGULDAK
13 Aralık 2018 Perşembe 11:24