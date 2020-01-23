Haberler » Güncel » Zonguldak'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildi - Haber

Zonguldak'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildi

Zonguldak'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildiZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda ruhsatsız işletildiği tespit edilen 35 kaçak kömür ocağını dinamitle patlatarak, imha etti.

23.01.2020 12:14 | Son Güncelleme: 23.01.2020 12:16
'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildi
ZONGULDAK'ta jandarma ekipleri, ormanlık alanlarda ruhsatsız işletildiği tespit edilen 35 kaçak kömür ocağını dinamitle patlatarak, imha etti.
Zonguldak Komutanlığı ekipleri, kent genelindeki ormanlık arazilerde kaçak kömür ocaklarına yönelik denetimlerini artırdı. Zonguldak Valiliği koordinesinde, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve Türkiye Taşkömürü Kurumu görevlileriyle birlikte yapılan, komandoların destek verdiği denetimde, 16 Ocak'ta tespit edilen 8 kaçak kömür ocağı, imha edildi. Denetimlerine devam eden jandarma ekipleri, son 3 gün içinde tespit ettikleri 27 kaçak ocağı da dinamitlerle patlattı. Kömür çıkarmada kullanılan araç ve gereçler ise tutanak tutularak, TTK yetkililerine teslim edildi.
Zonguldak'ta 35 kaçak ocak, dinamitle imha edildi

Zonguldak, Jandarma, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:31  Manisa depremin ardından akhisar'da bazı binalarda çatlak oluştu; itfaiye tehlikeli parçaları...
14:26  19 yaşındaki Aleyna mide kanserine yenik düştü
14:26  Bağlar'ı ihya edecek projeler
14:31  Şerif Tosyalı'ya Japonya'dan Büyükelçilik Özel Ödülü
14:30  Osmangazi'de toplanma alanları belirlendi
23.01.2020 14:31:51