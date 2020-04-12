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Zonguldak'ta 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi.

12.04.2020 15:44 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:44
Zonguldak'ta 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye 36 saatte 381 bin 600 lira ceza kesildi.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle 30 büyükşehir ve Zonguldak 'ta 48 saat sürecek sokağa çıkma yasağına yönelik kentte polis ekipleri denetimlerde bulundu. Yapılan denetimlerde, 36 saatte sokağa çıkma yasağına uymadığı tespit edilen 120 kişiye toplam 381 bin 600 lira ceza kesildi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel
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