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Zonguldak'ta 36 saatte 381 bin TL ceza kesildi

Zonguldak'ta polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 kişiye toplamda 381 bin 600 TL para cezası kesildi.

12.04.2020 15:09 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:10
Zonguldak'ta 36 saatte 381 bin TL ceza kesildi
Zonguldak 'ta polis ekiplerinin yaptığı kontrollerde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 kişiye toplamda 381 bin 600 TL para cezası kesildi.

İçişleri Bakanlığı'nın genelgesi doğrultusunda geçtiğimiz Cuma günü saat 24.00 itibariyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Polis ve jandarma ekipleri 2 gün boyunca Zonguldak il merkezi ve ilçelerinde birçok noktada denetimlerde bulunarak sokağa çıkma yasağını ihlal edenler hakkında idari işlem yaptı. Yapılan açıklamaya göre Zonguldak genelinde 36 saat içerisinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 120 kişiye idari işlem yapılarak toplamda 381 bin 600 TL para cezası kesilirken, 1 kişiye de adli işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağını ihlal eden Zonguldak il merkezinde 28 kişiye 89 bin 40 TL, Kozlu ilçesinde 14 kişiye 44 bin 520 TL, Kilimli ilçesinde 3 kişiye 9 bin 540 TL, Ereğli ilçesinde 49 kişiye 155 bin 820 TL, Devrek ilçesinde 14 kişiye 44 bin 520 TL, Çaycuma ilçesinde 4 kişiye 12 bin 720 TL, Alaplı ilçesinde 2 kişiye 6 bin 360 TL ve 1 kişiye adli işlem, Gökçebey ilçesinde 6 kişiye 19 bin 80 TL ceza uygulandı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Polis, Güncel
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