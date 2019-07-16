16.07.2019 01:50
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Zonguldak'ta 4 katlı bina heyelan nedeniyle boşaltıldı

Zonguldak

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sağanak yağmurun ardından meydana gelen heyelan nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı.
Akşam saatlerinde Sarı Korkmaz Mahallesi Suphi Konak Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın arkasında heyelan meydana geldi. Heyelandan kaynaklanan risk nedeniyle binada yaşayan 4 aile tahliye edildi. Evin etrafı polis ekipleri tarafından güvenlik şeridiyle çevrildi. Ereğli Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri heyelanın meydana geldiği binada incelemelerde bulundu. Zabıta Müdürü Halit Aydın, binayı risk nedeniyle boşalttıklarını, yarın detaylı inceleme yapacaklarını söyledi.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel

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