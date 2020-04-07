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Zonguldak'ta 4 katlı binanın çatısında başlayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Zonguldak'ta 4 katlı binanın çatısında başlayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi Zonguldak'ta dört katlı binanın çatısında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

07.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 07.04.2020 20:45

Zonguldak 'ta 4 katlı binanın çatısında başlayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

ZONGULDAK - Zonguldak'ta dört katlı binanın çatısında başlayan yangın kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. En üst katı tamamen saran yangın iki daireyi kulanılamaz hale getirdi. Evin Almanya 'da ikamet eden sahibine yakınları olayı haber verdi.

Edinilen bilgiye göre Kapuz Cadesi üzerinde dört katlı bir binanın çatısında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Kuvvetli rüzgarın da etkisiyle yangın kısa sürede büyüdü. Çatıdan başlayan yangın en üst kattaki daireye sıçradı. Çatının altında bulunan iki daire kısa sürede adeta küle döndü.

Olay yerine Zonguldak Belediyesi'ne ve Kilimli Belediyesi'ne ait su tankerleri ve itfaiyeler sevk edildi. Ev tamamen kül olurken ev sahibi Tahsin Kocakuşak'ın Almanya'da ikamet ettiği öğrenildi. Kocakuşak'ın yeğeni Emine Tabak ise "Kiracısı yaşıyor en alt katta. Yangının nasıl çıktığını bilmiyoruz. En üst kat çift daire yandı. Ev sahibi Almanya'da yaşıyor. Kendisine bilgi verdik. Oraya ulaşıldı. Onların haberleri var. Şu anda uçak gelemediği için gelme şansları da yok" dedi.

Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Zonguldak’ta 4 katlı binanın çatısında başlayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zonguldak, Almanya, 3. Sayfa

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Zonguldak'ta 4 katlı binanın çatısında başlayan yangında 2 daire kullanılamaz hale geldi
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