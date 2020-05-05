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Zonguldak'ta 49 çuval kaçak defne yaprağı ele geçirildi

Zonguldak'ta 49 çuval kaçak defne yaprağı ele geçirildiKilimli'de ormandan kaçak olarak toplanan 49 çuval defne yaprağı polis tarafından ele geçirildi.

05.05.2020 12:24 | Son Güncelleme: 05.05.2020 12:26
Zonguldak'ta 49 çuval kaçak defne yaprağı ele geçirildi
Kilimli'de ormandan kaçak olarak toplanan 49 çuval defne yaprağı polis tarafından ele geçirildi. Aracında 748 kilo defne yaprağı yakalanan kişi ve çuvallar dolusu yaprak Orman Bölge Müdürlüğüne teslim edildi.
Doğancılar Mahallesi Işık Caddesi üzerinde gece saat 01: 00 sıralarında kapalı kasa bir kamyonette ormandan kaçak yollarla toplanmış defne yapraklarının olduğu ihbarını alan Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Belirtilen adrese gelen polis ekipleri park halindeki aracın yanına geldiğinde, yanlarına gelen ve araç sürücüsü olduğunu söyleyen Muammer G. kamyonetin kapısını açtı. Ekiplerin kamyonette yaptığı incelemede çuvallar dolusu defne yaprağının olduğu ve ormandan izinsiz olarak toplandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Muammer G. ve çuvallar dolusu defne yaprağının bulunduğu kamyonet polis merkezine götürüldü. Ele geçirilen 49 çuval defne yaprağı polis merkezinde hazırlanan tutanakla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Savcılığa sevk edilen Muammer G. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken kaçak olarak toplanan yaprakların orman muhafaza ekiplerince ormana döküldüğü öğrenildi. Zonguldak’ta 49 çuval kaçak defne yaprağı ele geçirildi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Zonguldak, Kilimli, Polis, Güncel, Haber

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