Zonguldak'ta, 8 Fetö Şüphelisi Adliyede

ZONGULDAK merkezli 6 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri
'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi, emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik başlatılan soruşturma kapsamında, 'ardışık arama' ve 'kripto şifreleme' yöntemlerini kullanan 8 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince önceki gün Zonguldak merkezli İstanbul
, Kocaeli
, Edirne
, Yozgat
ve Siirt
'te eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 6'sı muvazzaf, 2'si Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen askeri öğrenci olmak üzere 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. - Zonguldak
Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı,Zonguldak
07 Aralık 2018 Cuma 10:59