05.07.2019 10:07
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Zonguldak'ta 8 FETÖ şüphelisi adliyede

Zonguldak

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK merkezli 4 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı, terör örgütünün haberleşme sistemi 'ByLock' kullandıkları ve örgütsel faaliyetlerde bulundukları tespit edilen şüphelilere yönelik soruşturma başlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, önceki gün Zonguldak merkezli Yozgat, Ankara ve Kayseri'de düzenlediği operasyonla 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
Zonguldak'a getirilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Zonguldak, Güncel

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