16.06.2019 16:12
Haberler»Güncel » Haber

Zonguldak'ta ağaçtan düşen kişi öldü

Zonguldak

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özbağı köyü Hızarcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan dut ağacını kesmeye çalışan Mustafa H. (64), dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa H, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa H, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA
Özbağı, Devrek, Zonguldak, Güncel

Son Dakika Haberleri
16:36 Juventus'un yeni hocası Sarri oldu
16:35 Erdoğan: "Türkiye İhracatçılar Meclisi'ni ticaret diplomasimizin amiral gemisi olarak görüyorum"
16:34 Eğitim uzmanları: AYT bilgiye ve çıkarım yapabilme gücüne dayalı oldu
16:34 Trafik kazası: 10 yaralı
16:33 Tekirdağ'da plakasız araç duvara çarptı: 1 ağır yaralı
16:33 Fenerbahçe, Deniz Türüç için resmi teklifini yaptı!
16:32 CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: DÖVİZ SATIMLARINA MUAFİYET GETİRİYORUZ (1)