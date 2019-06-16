Zonguldak'ta ağaçtan düşen kişi öldü

Zonguldak
'ın Devrek
ilçesinde, evinin bahçesindeki ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Özbağı
köyü Hızarcıoğlu Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde bulunan dut ağacını kesmeye çalışan Mustafa H. (64), dengesini kaybetmesi sonucu 5 metre yükseklikten düştü.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Mustafa H, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa H, burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.