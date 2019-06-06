Zonguldak'ta apartmana giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Zonguldak
'ın Ereğli ilçesinde bir apartmana giren yılan, itfaiye ekiplerince yakalanıp doğaya salındı. Ömerli
Mahallesi'nde bulunan Kaynarca
Konutları'ndaki bir apartmanın merdiven boşluğunda yılan gören apartman sakinleri, durumu itfaiyeye bildirdi.
Apartmana gelen ekipler yakaladıkları yılanı doğaya bıraktı. İtfaiye
Müdürü Muhammet Ali
Ateş, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemlerde ilçe genelinde görülen yılanlardan dolayı yoğun ihbar aldıklarını belirterek, "Bu yıl ilçemizde yılan vakalarında bayağı bir yükselme var. Dairede, merdiven boşluklarında, kömürlük ve araç motorları gibi yerlerde yılan görüldüğüne dair ihbarlar alıyoruz. Vatandaşlarımızın bu gibi durumlarda dikkatli davranmalarını ve itfaiye ekiplerine haber vermelerini istiyoruz." dedi.
Kaynak: AA
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