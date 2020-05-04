Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdü

Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdüZonguldak'ta kola aşeren 7 aylık hamile kadın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca polisten yardım istedi.

04.05.2020 12:08 | Son Güncelleme: 04.05.2020 13:46
Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdü
Zonguldak'ta kola aşeren 7 aylık hamile kadın, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayınca polisten yardım istedi.
Zonguldak'ın Kilimli İlçesi'nde Aysun Kurak adlı 7 aylık hamile bir kadın kola aşerdi. Koronavirüs salgınına karşı uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle dışarıya çıkamayan, polisten yardım istedi. Kadının yardım çağrısına duyarsız kalmayan Kilimli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hamile kadına kola götürdü. Gördüğü ilgili karşısında mutlu olan Aysun Kurak, polis ekiplerine teşekkür etti. Zonguldak’ta aşeren kadına polis kola götürdü

Kaynak: DHA

Etiketler: Koronavirüs, Zonguldak, Polis, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Koronavirüste ’sahte şafak’ tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor Haberler
Koronavirüste "sahte şafak" tehlikesi: Atlatan hastalar yeniden belirti gösteriyor
Nihat Hatipoğlu’na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti Haberler
Nihat Hatipoğlu'na video gönderen mezarcının anlattıkları tüyler ürpertti
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim’e ihanet edenleri kötü günler bekliyor Haberler
Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor
Bayraktar’dan İmamoğlu’na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz Haberler
Bayraktar'dan İmamoğlu'na çağrı: Ya bu iftiraları tekzip edin ya da sözleşmeyi feshederiz
Bakan Selçuk’tan LGS’ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru Haberler
Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı’na seslendi: Oyun yasaklansın Haberler
Telefonla oynadığı için kocasını sandalyeye bantlayan Ebru Şancı, Aile Bakanlığı'na seslendi: Oyun yasaklansın
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin’de 17 gündür yeni vaka görülmüyor Haberler
Tüm koronavirüs hastalarının iyileştiği Artvin'de 17 gündür yeni vaka görülmüyor
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor Haberler
Ekipler, yakınlarına üç kelimelik intihar mesajı gönderen genci arıyor
Haberler››Güncel››Zonguldak'ta aşeren kadına polis kola götürdü - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:52: Rektör Prof. Dr. Çomaklı, yerleşkedeki hayvanları besledi - Haber 14:52: Şehit ailesinden Milli Dayanışma Kampanyasına destek - Haber 14:52: Sultanbeyli Kaymakamlığı, ihtiyaç sahibi vatandaşların hizmetinde - Haber 14:52: Hayırsever vatandaşlardan, "El Ele" projesine yoğun ilgi - Haber 14:52: Yurt genelinde "Evde kal" çağrısına büyük oranda uyuluyor - Haber 14:34: Gizemli kayboluşun sırrı çözüldü! Kim'e ihanet edenleri kötü günler bekliyor - Haberler 14:36: Manken Simge Tertemiz'in babası dördüncü kattan aşağı düşerek hayatını kaybetti - Magazin 14:07: Bakan Selçuk'tan LGS'ye hazırlanan öğrenciler için önemli duyuru - Haber 13:42: Yeni doğan bebeğini boş arsaya bırakan vicdansız baba, kameralara yakalandı - Haber 07:55: Survivor'da yarışmacı seçme hakkı olan Gönüllüler takımı, üst üste Ersin'i seçince tartışma çıktı - Magazin