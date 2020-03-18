Menü
Haberler››Güncel››Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapıldığı iddiası - Güncel

Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapıldığı iddiası

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.

18.03.2020 15:24 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:24
Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımı yapıldığı iddiası
Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli serbest bırakıldı.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün bir kişinin sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatı üzerine şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinden sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Zonguldak, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Loading