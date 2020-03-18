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Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı

Zonguldak'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.

18.03.2020 12:04 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:21
Zonguldak'ta asılsız koronavirüs paylaşımına gözaltı
Zonguldak 'ta sosyal medya üzerinden yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili asılsız paylaşımda bulunduğu iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığınca, dün bir kişinin sosyal medya üzerinden koronavirüsle ilgili asılsız paylaşım yaptığının tespit edilmesi üzerine soruşturma başlatıldı.
Savcılığın talimatı üzerine şüpheli, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda "halk arasında korku ve panik yaratmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaymakamdan açıklama
Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, sosyal medya üzerinden paylaşımı yapan kişinin gözaltına alındığını belirterek, "Dün, 'Devlet Hastanemizde bir vefat olduğu ve karantinaya alındığı' gibi sosyal medya üzerinden paylaşım yapıldı. Böyle bir şeyin gerçeklik payı yok. Dün gece o paylaşımı yapan kişi emniyet tarafından gözaltına alındı, bugün de mahkemeye çıkarılacak." ifadelerini kullandı.
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Kaynak: AA

Etiketler : Zonguldak, Güncel

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