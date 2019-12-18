Zonguldak'ta avda kazara arkadaşını vurduğu iddia edilen şüpheli salıverildi

Zonguldak
'ta avda kazara arkadaşını vurduğu ileri sürülen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Dün, merkeze bağlı Köroğlu
köyü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan üç arkadaştan O.A'yı (28), av sırasında açılan ateşte kazara göğsünden vurduğu öne sürülen O.A'nın (48) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Adliye sevk edilen zanlı, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
Öte yandan yoğun bakımda olan O.A'nın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.
Dün, merkeze bağlı Köroğlu köyü mevkisindeki ormanlık alanda domuz avına çıkan üç arkadaştan O.A. (28), av sırasında açılan ateşte göğsünden vurulmuş, olaya ilişkin bir kişi gözaltına alınmıştı.