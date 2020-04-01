Zonguldak'ta aynı saatlerde 2 kaza: 4 yaralı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, aynı saatlerde meydana gelen 2 kazada; 1'i hemşire, 2'si işçi 4 kişi yaralandı.

Kepez Mahallesi'nde, saat 11.00 sıralarında meydan gelen kazada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görevli hemşire Çiğdem Bahadır (27) yönetimindeki 67 UA 061 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak, mobese direğine çarptı. Kazada yaralanan Bahadır, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Aynı saatlerde, Yeşiltepe Mahallesi Profesör Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana gelen kazada ise Sefa Azman'ın kullandığı, 67 LA 521 plakalı, Ereğli Belediyesi'ne ait vidanjör, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen TIR'a yandan çarparak, devrildi. Kazada, Sefa Azman ile vidanjördeki işçiler Mehmet Bayram ve Akın Özaydın yaralandı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 3 yaralı ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: DHA