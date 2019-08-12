Zonguldak'ta baba-oğlu bıçaklayan zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta aynı apartmanda oturan komşuların kavgasında baba ve oğlunu bıçaklayan psikolojik sorunları olduğu iddia edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



Olay, iki gün önce saat 12.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Sendika Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu öğrenilen Selçuk A., komşusu Zafer Ömür'ün oturduğu dairenin kapısına gidip zili çaldı. Zafer Ömür kapıyı açınca, Selçuk A. önce babaya ardından da oğlu Burak Ömür'e bıçakla saldırdı. Vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan baba ve oğlu kanlar içinde yere yığılırken Selçuk A. kaçtı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ağır yaralanan baba ve oğluna olay yerinde müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Zafer Ömür, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezine, oğlu Burak Ömür ise Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesinde tedaviye alınan baba ve oğlunun hayati tehlikeyi atlattıkları bildirildi.



Olayın ardından komşuları tarafından yakalanan ve polis ekiplerine teslim edilen şüpheli Selçuk A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA