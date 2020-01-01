Haberler » Güncel » Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu - Haber

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durdurulduÇevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu.

01.01.2020 15:40 | Son Güncelleme: 01.01.2020 15:44
'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla, Zonguldak'ın ilçesine bağlı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.
Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu. TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi beldede yaşayanları sevindirmişti.
GECE TEBLİĞ EDİLDİ
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.
Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu

Zonguldak, Çatalağzı, Kilimli, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:04   Balkonda mahsur kalan kadını itfaiye kurtardı - Haber
17:03   Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 yaralı (1) - Haber
17:02   Afşin Elbistan Elektrik Üretim AŞ'nin çalışmaları "geçici faaliyet belgesi" alıncaya kadar... - Haber
17:01   ZEYTİNBURNU'NDA İETT OTOBÜSLERİ ÇARPIŞTI: 7 YARALI (1) - Haber
16:56   Ereğli Belediyesinden onkoloji hastası vatandaşlara büyük hizmet - Haber
16:38   Türkiye'nin Otomobili marka lansmanından sonra vatandaşla buluşacak - Haber
16:24   İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Haber
15:31   Siirt'te yıkılan bina yan yattı, yan binadaki vatandaşlar tahliye edildi - Haber
15:00   Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi - Haber
14:36   Alkol komasına giren diş hekimi kadın hayatını kaybederken iki arkadaşının durumu kritik - Haber
1.01.2020 17:05:35