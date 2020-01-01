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Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2)BELDEDE SESSİZLİK HAKİMZonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim.

01.01.2020 18:39 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:42
'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu(2)
BELDEDE SESSİZLİK HAKİM
Zonguldak'ın ilçesine bağlı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretimin durdurulması sonrası beldede sessizlik hakim. Yaklaşık 400 işçinin çalıştığı belirtilen santralle ilgili gelişmeleri belde halkı yakından takip ediyor. Çatalağzı Belediye Başkanı Adnan Akgün de gelişmeleri takip ettiğini söyledi.
TEMA İl Temsilcisi Berran Aydan ise sabah saatlerinde santraldeki üretimin durdurulduğu haberini aldıklarını belirterek, "Daha önceki gelişmeler ışığında eğer baca filtrelerini mevzuata uygun şekilde takmazlarsa 15 santralde üretimin durdurulması söz konusuydu. Daha önceleri 3 kere uzatıldı süre. 6 yıl geçti üzerinden. Keşke şimdiye kadar hiç olmazsa bir adım atsalardı filteleri taksalardı bir şekilde bu şekilde kapatma kararı alınmazdı. Bizim için güzel bir gelişme ama nihai bir sonuç değil bana göre. Mevzuata uygun filtreleri mutlaka takmaları gerekiyor" dedi.
Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu

Çatalağzı, Zonguldak, Kilimli, Güncel

Kaynak: DHA


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