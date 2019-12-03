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Zonguldak'ta barakasını "silah imalathanesi"ne çeviren şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

03.12.2019 00:22 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:28Zonguldak'ta barakasını
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bodaç köyü Aloğlu Mahallesi'ndeki bir barakada, silah üretimi ve tamiri yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Araştırmalarda Ö.Ç'nin kuru sıkı silahları tabancaya dönüştürdüğü ve silah tamiri yapıp sattığı belirlendi.
Şüphelinin evine düzenlenen operasyonda, bahçedeki barakada 6 tabanca, 6 av tüfeğinin yanı sıra tabanca yapımı ve tamiratında kullanılan 16 tabanca gövdesi, 11 üst kapak, 12 şarjör, 12 av tüfeği mekanizması, 29 tüfek namlusu, 7 tüfek dipçiği, 2 bıçak, fişekler ve imalatta kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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