Haberler » Güncel » Zonguldak'ta barakasını 'silah imalathanesi'ne çeviren şüpheli serbest bırakıldı - Haber

Zonguldak'ta barakasını "silah imalathanesi"ne çeviren şüpheli serbest bırakıldı

Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

03.12.2019 19:36 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:10Zonguldak'ta barakasını
Zonguldak'ın Gökçebey ilçesinde düzenlenen kaçak silah operasyonunda gözaltına alınan şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün ilçeye bağlı Bodaç köyü Aloğlu Mahallesi'ndeki bir barakada, silah üretimi ve tamiri yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli Ö.Ç'nin (82) jandarmadaki işlemlerini tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından şüpheli adliyeye sevk edildi.
Cumhuriyet Savcılığındaki ifadesinin ardından mahkemeye çıkarılan zanlı, adli kontrol şartıyla salıverildi.
Dün, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Bodaç köyünde şüpheli Ö.Ç'nin evine düzenlenen operasyonda, bahçedeki barakada 6 tabanca, 6 av tüfeğinin yanı sıra tabanca yapımı ve tamiratında kullanılan 16 tabanca gövdesi, 11 üst kapak, 12 şarjör, 12 av tüfeği mekanizması, 29 tüfek namlusu, 7 tüfek dipçiği, 2 bıçak, fişekler ve imalatta kullanılan çok sayıda araç gereç ele geçirilmişti.

Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:18 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri - Haber
20:18 Marmaris'te Kenan Evren Bulvarı'nın adı Bülent Ecevit Bulvarı olarak değiştirildi - Haber
20:16 Kocaeli yakalanacağını anlayınca tabancayı başına dayayan şüpheli gelmeyin yoksa kafama sıkarım - Haber
20:16 Hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haber
20:12 Engelli bireyi bulunan 200 aile ziyaret edildi - Haber
19:37 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama: Zirve gayet iyi geçti - Haber
19:01 İntihar için çatıya çıktı, meraklılar o anları kameraya kaydetti - Haber
18:33 Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi - Haber
18:03 Son dakika: Macron ve Trump'ın açıklamalarıyla altın ve dolar yükseldi - Haber
18:02 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Büyükelçiler toplantısında Avrupa Birliği'ni eleştirdi: Bir insan ömrü kadar vakit harcadık - Haber
13:04 DİSK'in asgari ücret talebi net 3 bin 200 TL - Haberler
12:59 Kasım ayı enflasyonu sonrası memur ve emekli zammı ne kadar olacak? - Haberler
11:51 1 kilo et karşılığında eşinin akrabasına kaçan genç kadın "Çocuklarımı görmeme gerek yok" sözüyle tepki çekti - Haberler
11:20 Eğlence mekanında kadın garson kavgası: 1 yaralı - Haberler
11:03 Ayakta durmakta güçlük çeken Hollandalı turisti, erkek arkadaşı yol kenarında bırakıp kaçtı - Haberler
3.12.2019 20:27:19