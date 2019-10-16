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Zonguldak'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.

16.10.2019 13:42Zonguldak'ta Barış Pınarı Harekatı'na destek
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na destek verdi.
Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Çaycuma TSO Yönetim Kurulu Başkanı Zekai Kamitoğlu, harekatın amacının ülke sınırlarının güvenliğini sağlamak, Türkiye ve bölge ülkeleri için tehdit oluşturan terör koridorunu ortadan kaldırmak olduğunu söyledi.
"Bizim tarafımız huzurdur, barıştır, kardeşliktir." diyen Kamitoğlu, "Suriyelilerin geri dönüşlerinin önünü açacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunmasına da katkıda bulunacaktır. Tüm bu gerçekler ışığında, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstererek, ülkemize destek vermeye davet ediyoruz." dedi.
Ereğli
Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş de Türkiye'nin huzur, barış ve kardeşlikten yana olduğunu hatırlattı.
Türkiye'nin başlattığı her harekatın, Suriyeli göçmenler, mazlum ve mağdur durumdaki yerel halk tarafından desteklendiğini belirten Keleş, uluslararası camiayı, teröre karşı ortak duruş sergileme ve evrensel insan haklarını bu bölgede hakim kılma yönünde niyetlerini açık bir şekilde göstermeye davet etti.

Barış Pınarı Harekatı, Zonguldak, Çaycuma, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA

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