Zonguldak'ta Bayıltan Koşu

20 Kasım 2018 Salı 13:33



20 Kasım 2018 Salı 13:33

Zonguldak' ta il birinciliği için okullara arası düzenlenen koşu müsabakasında öğrenciler zor anlar yaşadı. Yaklaşık 5 kilometre koşan öğrencilerden bazıları bitiş çizgisine metreler kala koşuyu bıraktı. Düşen bir öğrenci ise ambulansa taşındı. Bitiş çizgisini gören bazı öğrenciler yere oturarak dinlenmeye çalıştı.Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü'nce Milli Egemenlik Caddesi üzerindeki sahil yolunda düzenlenen müsabakaya merkez ve ilçelerden ortaokul ve lise kategorisinde gerçekleştirilen koşuya yaklaşık 250 sporcu katıldı. 4 kategoriden oluşan müsabakada kızlar 3 bin metre erkekler ise 5 bin metre parkurlarında mücadele etti. Kozlu Sahil Yolu'nda gerçekleştirilen koşu için Sağlık Müdürlüğü'nden ambulans tahsis edildi. Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekiplerinin yanı sıra sivil ekipler de koşuda hazır bulundu.Öğrencilerden bazıları parkuru tamamlayamadan, bazıları da bitiş çizgisinde fenalık geçirip kendilerini yere attı. Öğrencilere, sağlık görevlileri ve öğretmenler müdahale etti. Müsabaka sonunda dereceye giren sporcuların grup müsabakalarında Zonguldak'ı temsil edeceği belirtildi. Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Gazel Güven, "Yıldız ve genç bayan ve erkek il birinciliği tüm ilçelerden katılımcılarla gerçekleştiriliyor. Yıldız kategorisini bitirdik. 3 bin metre koşuluyor, genç erkeklerde 5 bin metre" diye konuştu. - ZONGULDAK