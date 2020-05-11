Haber, Son Dakika, Haberler

Zonguldak'ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladı

Zonguldak'ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladıZONGULDAK'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, müşteriler randevu ile alındı.

11.05.2020 13:25 | Son Güncelleme: 11.05.2020 13:30
Zonguldak'ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladı
ZONGULDAK'ta, koronavirüsle mücadele kapsamında kapanan berber ve kuaförler yeniden hizmet vermeye başlarken, müşteriler randevu ile alındı.
Zonguldak'ta berber ve kuaförler bugün saat 09.00 itibariyle açıldı. 51 gün sonra hizmete açılan berber ve kuaförlerde müşteriler randevu ile alındı. Kuaför Özcan Çakar(38), gerekli dezenfekte çalışmalarını yaptıktan sonra iş yerini açtığını söyledi. Randevu ile müşterilerini arayarak çağırdığını söyleyen Çakar, "51 gün sonra iş yerimizi açtık. Bu alınan tedbirler bizim ve müşterilerin sağlığı içindi. Bizlerin de ailesi var. Şimdi iş yerlerimizi açtık. Müşterilerimizi teker teker çağırıyorum. Bir müşterimin işi bitince diğerini içeri alıyorum. Bu şekilde çalışmaya başladım." dedi.
Günler öncesinden randevu alarak saçlarını kestirmeye gelen Şafak Karabacak ise, "Randevu alarak kuaföre geldim. Saçlarımı kestiriyorum. Alınan tedbirleri yerinde buluyorum. İnşallah bu günler geçer." diye konuştu. Zonguldak’ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladı

Kaynak: DHA

Etiketler: Zonguldak, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi Haber
Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan’ı yayından kovdu Haber
Cüneyt Özdemir, silah polemiğine girdiği Sevda Noyan'ı yayından kovdu
Karabük’te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor Haber
Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi Haber
Şarkıcı Sinan Özen, bağırsak rahatsızlığı olan 2 aylık bebeği için herkesten dua istedi
Canlı yayında Kılıçdaroğlu’na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz? Haber
Canlı yayında Kılıçdaroğlu'na ironik soru: Nasıl bir darbe planlıyorsunuz?
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var Haber
Cübbeli Ahmet Hoca: Rüyamda gördüm, darbe tehlikesi var
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor Haber
Meteoroloji uyardı! 7 şehrimize Kuzey Afrika sıcakları geliyor
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar Haber
Gelin alma umuduyla 2 bin kilometre gidip, 45 bin TL kaptırdılar
Haberler››Güncel››Zonguldak'ta berber ve kuaförler randevu ile çalışmaya başladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

14:42: Ümraniye'de berber ve kuaförlere hijyen seti dağıtıldı - Haber 14:41: Doktor eşi sosyal medyadan çağrı yaptı, plazma kan bulundu - Haber 14:40: AB'den İsrail'e ilhak uyarısı - Haber 14:39: Glütensiz kafede online satışlar başladı - Haber 14:37: Berberler ve kuaförler müşteri kabul etmeye başladı - Haber 13:26: MİT'in Afrika'da kurtardığı İtalyan kız, İslamiyet'i seçerek Ayşe adını aldı - Haber 12:56: Karabük'te son 6 gündür koronavirüs vakası görülmüyor - Haber 10:35: 15 yıldır mağarada yaşayan yaşlı adam, hayat felsefesiyle hem duygulandırdı hem ders verdi - Haber 09:09: Selin Ciğerci, canlı yayınında cinsel organını gösteren kişi için takipçilerinden özür diledi - Magazin