Zonguldak'ta beton mikseri devrildi: 2 kişi yaralı
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri devrilerek metrelerce sürüklendi.
17.03.2020 12:41 | Son Güncelleme: 17.03.2020 12:41
Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde beton mikseri devrilerek metrelerce sürüklendi. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma- Filyos eski yolunda meydana geldi. Çaycuma'dan Filyos yönüne giden İsmail S.(43) 'ın kullandığı özel bir firmaya ait olan beton mikseri, Çömlekçi köyü girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.
Kazada, şoför ve yanında bulunan Muhammet H. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servisi ve jandarma intikal etti. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Edinilen bilgiye göre, Çaycuma- Filyos eski yolunda meydana geldi. Çaycuma'dan Filyos yönüne giden İsmail S.(43) 'ın kullandığı özel bir firmaya ait olan beton mikseri, Çömlekçi köyü girişinde iddiaya göre aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybedip devrildi.
Kazada, şoför ve yanında bulunan Muhammet H. (37) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil servisi ve jandarma intikal etti. Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından yaralılar Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK
Kaynak: İHA
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