13 Kasım 2018, 20:22

Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - 2 Şüpheli Tutuklandı - Zonguldak

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan G.K. ile A.R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Olay

Filyos beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde bir teknede Gökhan D, G.K. ve A.R.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan D, boğazı, karnı ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.

Gökhan D'nin olay yerinde öldüğünü belirlenmiş, şüpheliler G.K. bir arkadaşının evinde, A.R.E. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı. Filyos,Çaycuma,Zonguldak
13 Kasım 2018 Salı 20:22



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