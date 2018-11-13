Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Ölü - 2 Şüpheli Tutuklandı - Zonguldak

Zonguldak
'ın Çaycuma
ilçesinde bir kişinin yaşamını yitirdiği kavgaya ilişkin gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Filyos
beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde çıkan ve bir kişinin öldüğü kavgaya ilişkin gözaltına alınan G.K. ile A.R.E'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Olay
Filyos beldesi Balıkçı Barınağı mevkisinde bir teknede Gökhan D, G.K. ve A.R.E. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan D, boğazı, karnı ve koluna aldığı bıçak darbeleriyle yaralanmıştı.
Gökhan D'nin olay yerinde öldüğünü belirlenmiş, şüpheliler G.K. bir arkadaşının evinde, A.R.E. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.
Filyos,Çaycuma,Zonguldak