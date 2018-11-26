Zonguldak'ta Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

Zonguldak
'ta meydana gelen bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, olay Çaycuma
ilçesine bağlı Nebioğlu
beldesinde yaşandı. İddialara göre, aralarında miras meselesi yüzünden husumet bulunan Ziya Ç. ve yeğeni Uğur Ç., Durmuş A. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çıkan kavgada Durmuş A. sağ bacağından bıçakla yaralandı. Ziya Ç. ve yeğeni Uğur Ç. ise olay yerine geldikleri ticari taksiyle kaçtı. Polis
, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor. - ZONGULDAK
Nebioğlu,Çaycuma,Zonguldak
26 Kasım 2018 Pazartesi 21:22