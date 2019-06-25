25.06.2019 15:59
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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Bayram Mehmet Alkan (70), tartıştığı Y.N. (65) tarafından bacağından bıçaklanarak, yaralandı.

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, Bayram Mehmet Alkan (70), tartıştığı Y.N. (65) tarafından bacağından bıçaklanarak, yaralandı. Olay sonrası kaçan Y.N., polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.
Olay, saat 13.30 sıralarında, ilçeye bağlı Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Bayram Mehmet Alkan ile Y.N. arasında, sokak ortasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken Y.N., üzerinde taşıdığı bıçağı Alkan'ın bacağına sapladı. Yaralanan Alkan, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayram Mehmet Alkan'ın hayat tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis , olay sonrası kaçan Y.N.'yi kısa sürede yakalayıp, gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


- Zonguldak
Kaynak: DHA
Kilimli , Mehmet Alkan , Zonguldak , Güncel

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