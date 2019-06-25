25.06.2019 16:26
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Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı

Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralıZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi ayağından bıçaklanarak yaralandı.

Zonguldak 'ta bıçaklı kavga : 1 yaralı
ZONGULDAK - Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kavgada 1 kişi ayağından bıçaklanarak yaralandı. Ekipler olayın faili olduğu öne sürülen U.N.'yi yakalamak için çalışma başlattı.
Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesinde yaşandı. Henüz bilinmeyen bir sebeple çıkan kavgada Bayram M.A. ayağından bıçaklanarak yaralandı. Sol ayağından bıçaklanarak yaralanan Bayram M.A., olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan olayın faili olduğu iddia edilen U.N.'yi yakalamak için çalışma başlatıldı.Zonguldak'ta bıçaklı kavga: 1 yaralı
Kaynak: İHA
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